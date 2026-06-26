مصرع امرأة من حرفيش و3 إصابات في حادث طرق مروع قرب البلدة

أسفر حادث طرق وقع وجها لوجه بين مركبتين قرب حرفيش عن مصرع امرأة من البلدة وإصابة 3 أشخاص بجروح، وقد أدى الحادث إلى اشتعال النار في كلتا السيارتين.

لقيت سميرة بدر (60 عاما) من قرية حرفيش، مصرعها وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث طرق وقع بين مركبتين أدى إلى اشتعال النار فيهما على شارع 89 بالمنطقة.

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وقدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأربعة أشخاص بينهم امرأة وصفت حالتها بالخطيرة، وأخرى وصفت حالتها بالمتوسطة بالإضافة إلى إصابتين أخريين وصفتا بالطفيفة.

ونقلت الإصابات إلى المركز الطبي للجليل في نهريا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاة المرأة بحالة خطيرة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وقال براميديك من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب جدا وقع بين مركبتين وجها لوجه، ما أدى إلى اشتعال النار بهما على هامش الشارع".

وأضاف، أن "المصابين الأربعة كانوا بجانب السيارتين بعدما تمكن بعضهم من الخروج منهما بشكل ذاتي بينما قام عابرو سبيل من تخليص آخرين، إذ وصفت حالة امرأة بالخطيرة ونقلناها بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة وغير مستقرة، أما المصابون الآخرون نقلوا بسيارات الإسعاف وهم بحالة متوسطة وطفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 209 أشخاص بينهم 80 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.