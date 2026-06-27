أم الفحم: إضراب في كافة المدارس الأحد رفضا لزيارة استفزازية محتملة لسوكوت

أعلن في أم الفحم عن إضراب وتعطيل الدراسة الأحد في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بما يشمل التعليم الخاص، رفضا لزيارة استفزازية محتملة لعضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت.

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المدينة غدا الأحد بما يشمل التعليم الخاص وإغلاق المدارس والمؤسسات التربوية أمام كافة الطلاب والطواقم التربوية، وذلك رفضا لزيارة استفزازية متوقعة لعضو الكنيست ورئيس لجنة التربية والتعليم المتطرف تسفي سوكوت.

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وجاء في بيان مشترك لهما، أنه "بعد الجلسة الطارئة التي عقدتها اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب وبعد التنسيق والتشاور مع اللجنة الشعبية في أم الفحم صباح اليوم السبت، وفي أعقاب إعلان عضو الكنيست تسفي سوكوت عن نيته زيارة مدارس المدينة وبلدات أخرى في مجتمعنا العربي، ومحاولة الدخول إليها بحجة ’فحص المناهج التعليمية’، وما رافق ذلك من اتهامات باطلة ومرفوضة لمدارسنا بأنها تعلم أبناءنا العنف، فإننا نؤكد أن هذه الزيارة تمثل استفزازا واضحا ومرفوضا لمدارسنا ولمديرينا ولمعلمينا ولطلابنا ولأهالي أم الفحم كافة، وهي ليست محاولة لاستغلال مؤسساتنا التعليمية لتحقيق دعاية سياسية انتخابية وشخصية".

وأكدتا أن "الدخول إلى المدارس ليس حقا لأية جهة أو شخص دون تنسيق الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المخولة، الأمر الذي نعتبره تجاوزا غير مقبول لحرمة المؤسسات التعليمية واستقلاليتها".

كما قالت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم، "إننا نؤكد احترامنا الكامل لمنظومة التربية والتعليم، ونعتز برسالة مدارسنا، ونفخر بجهاز التربية والتعليم في بلدنا، إلا أننا لن نسمح باستغلال المدارس أو تحويلها إلى ساحة للاستفزاز والتحريض أو المساس بكرامة طلابنا وطواقمنا التعليمية".

وأضافتا أنه "وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والمجتمعية والتربوية، وحرصا على سلامة طلابنا وطواقمنا التعليمية ومديري مدارسنا، ومنعا لأي احتكاك أو خطر قد ينجم عن هذه الزيارة، تعلن اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم تعليق الدراسة في جميع مدارس المدينة والمؤسسات التربوية يوم غد الأحد بما يشمل التعليم الخاص، وإغلاق المدارس والمؤسسات التربوية أمام كافة الطلاب والطواقم التربوية".

ودعت لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية بأم الفحم، جميع الأهالي إلى "الالتزام بهذا القرار، حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا، وحتى تبقى مدارسنا بيئة تعليمية آمنة بعيدة عن الاستفزازات السياسية".