شفاعمرو: انطلاق المؤتمر الاستثنائي للتجمع لاختيار القائمة البرلمانية

يشارك أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع الوطني الديموقراطي في المؤتمر، ويأتي وسط المفاوضات حول التحالفات بين الأحزاب في إطار الجهود لتشكيل المشتركة.

انطلق المؤتمر الاستثنائي الذي يعقده حزب التجمع الوطني الديموقراطي، اليوم السبت، تحت عنوان "تجمّعنا قوة" لاختيار القائمة البرلمانية التي ستخوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك في قاعة العوادية بمدينة شفاعمرو.

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ويتنافس على المقاعد الخمسة الأولى 12 عضوا في الحزب، على الترتيب التالي:

المقعد الأول:

رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، سامي أبو شحادة.

المقعد الثاني:

بكر عواودة وعمار طه وشربل دكور.

المقعد الثالث:

د. مها كركبي صباح وإبراهيم أبو جبر، فيما أعلن إبراهيم الصرايعة سحب ترشحه.

المقعد الرابع:

حسن النصاصرة ووليد قعدان، فيما أعلن عامر العتايقة قد سحب ترشحه.

المقعد الخامس:

أورلي نوي ومروان ميعاري.

ويشارك أكثر من 400 مندوب من أعضاء التجمع الوطني الديموقراطي في المؤتمر وعملية الانتخابات، وكان قد أُغلق باب الترشح للانتخابات يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي المؤتمر في ظل التغييرات السريعة التي تمر على الساحة السياسية العربية والإسرائيلية، وسط المفاوضات حول التحالفات بين الأحزاب، والاجتماعات المتتالية في إطار الجهود لتشكيل المشتركة.

شفاعمرو: انطلاق المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني الديمقراطي لاختيار القائمة البرلمانية pic.twitter.com/ZzN808RcBp — موقع عرب 48 (@arab48website) June 27, 2026

واستهل المؤتمر عضو اللجنة المركزية في التجمع وعريف المؤتمر، علي حبيب الله، بكلمة حول المؤتمر ونشيد موطني وتجمعي لك السلام.

وقال الأمين العام للتجمع، يوسف طاطور، خلال كلمته، إن أهمية المؤتمر الذي يأتي في ظل ظروف صعبة وقاسية على الساحة المحلية وعلى مستوى القضية الفلسطينية وحرب الإبادة.

وشددت عضو المكتب السياسي، د. هبة يزبك، خلال كلمتها، على ضرورة دور التجمع وحيوية مشروع التجمع في الخارطة السياسية في الداخل، وعلى مراكمة التجمع لأعضاءه وكوادره وقياداته، وذلك على الرغم من التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.

وأشاد مسؤول الدائرة السياسية في التجمع، خالد عنبتاوي، خلال كلمته، على قدرة التجمع بالاستمرار في عمله ودوره السياسي حتى بعد خروجه في الكنيست، مشيرا إلى أن التجمع لن يحصل على أقل من 3 مقاعد خلال الانتخابات المقبلة، ومؤكدا العمل على إقامة المشتركة الثلاثية مع إبقاء الباب مفتوحا أمام المشتركة الرباعية.

وعقب ذلك كلمة للمرشح على المقعد الأول، سامي أبو شحادة، الذي تطرق إلى التطورات السياسية الأخيرة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تعرضت لها غزة، والتي أدت لفتح مجال للعمل السياسي مع أحزاب يسارية وجهات سياسية في الخارج.

نتائج التصويت

وقد اُنتخب رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي، سامي أبو شحادة، على المقعد الأول ورئاسة القائمة بنسبة 89% من مجمل الذين شاركوا بالتصويت وعددهم 301 مندوبا.

(يتبع..)