إضراب واحتجاجات في أم الفحم تزامنًا مع زيارة سوكوت الاستفزازية

تجمع العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة، صباح اليوم الأحد، في ساحة البلدية، رفضًا لزيارة عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، وسط إضراب شامل في مدارس المدينة احتجاجًا على الزيارة.

شهدت أم الفحم، صباح اليوم الأحد، حالة من الاستنفار الشعبي مع توافد عشرات الأهالي من المدينة والمنطقة إلى ساحة البلدية، احتجاجًا على زيارة عضو الكنيست المتطرف ورئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيست، تسفي سوكوت، والتي يصفها الأهالي بـ"الاستفزازية".

وحاول سوكوت اقتحام مدارس في أم الفحم، بحماية قوات معززة من الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها.

وكان سوكوت قد أعلن قبل أيام عن نيته زيارة مدارس في أم الفحم، الأمر الذي قوبل برفض واضح من رئيس البلدية، د. سمير محاميد، وسط موجة واسعة من الاعتراضات الشعبية والتربوية.

قال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، أحمد يوسف محاجنة، لـ"عرب 48"، إن العشرات يتواجدون في المكان للتعبير عن رفضهم لما وصفه بمحاولة استفزاز الطلاب والطواقم التدريسية في المدينة.



للتفاصيل: https://t.co/53HhwcOBxa pic.twitter.com/g6bcZzvBlj — موقع عرب 48 (@arab48website) June 28, 2026

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب في المدينة تعطيل الدراسة في جميع المدارس، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص، وإغلاق المؤسسات التربوية أمام الطلاب والطواقم التعليمية، رفضًا للزيارة المتوقعة.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، أحمد يوسف محاجنة، لـ"عرب 48"، إن العشرات يتواجدون في المكان للتعبير عن رفضهم لما وصفه بمحاولة استفزاز الطلاب والطواقم التدريسية في المدينة.

عضو الكنيست المتطرف، تسفي سوكوت، يحاول اقتحام إحدى المدارس في أم الفحم

للتفاصيل: https://t.co/53HhwcOBxa pic.twitter.com/UJxYsztX3A — موقع عرب 48 (@arab48website) June 28, 2026

وأضاف أن "سوكوت يشكك بمستوى التعليم والرسائل التربوية في مدارس أم الفحم، رغم أن مدارس المدينة حصلت على جوائز وتقديرات من وزارة التربية والتعليم"، داعيًا إياه إلى الاطلاع على معطيات الوزارة قبل توجيه الاتهامات والتشكيك بالمؤسسات التعليمية في المدينة.