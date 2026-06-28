مصرع عامل إثر إصابة عمل داخل مصنع في النقب

لقي عامل، في الخمسينيات من عمره، مصرعه صباح اليوم إثر إصابة تعرّض لها أثناء عمله داخل مصنع في منطقة المجلس الإقليمي "تمار" بالنقب، فيما أُعلنت وفاته في المكان رغم محاولات إنعاشه.

لقي عامل، يبلغ من العمر نحو 50 عامًا، مصرعه اليوم الأحد، إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء عمله في أحد المصانع التابعة للمجلس الإقليمي "تمار" في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت عند الساعة 10:02 صباحًا بلاغًا عبر مركز الطوارئ 101 حول إصابة عامل داخل المصنع، وعلى إثر ذلك هرعت الطواقم الطبية إلى المكان.

وأضافت أن المسعفين قدموا الإسعافات الأولية وأجروا عمليات الإنعاش للمصاب، إلا أن إصابته كانت حرجة، واضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.