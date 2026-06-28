وقفة احتجاجية في يافا رفضًا لتصاعد الجريمة بعد مقتل 3 أشخاص خلال 3 أيام

شهدت يافا خلال الأيام الثلاثة الماضية مقتل ثلاثة أشخاص في جرائم إطلاق نار وتفجير مركبات؛ إذ وقعت الجريمة الأولى يوم الخميس الماضي، فيما شهد اليوم الأحد جريمتين نُفذتا بواسطة عبوات ناسفة.

من الوقفة الاحتجاجية في يافا (عرب 48)

شارك العشرات، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية أُقيمت في حديقة الغزازوة بمدينة يافا، احتجاجًا على تصاعد جرائم القتل والعنف التي شهدتها المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وشهدت يافا خلال الأيام الثلاثة الماضية مقتل ثلاثة أشخاص في جرائم إطلاق نار وتفجير مركبات؛ إذ وقعت الجريمة الأولى يوم الخميس الماضي، فيما شهد اليوم الأحد جريمتين نُفذتا بواسطة عبوات ناسفة.

من الوقفة الاحتجاجية في يافا (عرب 48)

وجاءت الوقفة بدعوة من الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، في ظل تواطؤ السلطات الإسرائيلية مع الجريمة المنظمة واستمرار تقاعسها عن مواجهة موجة العنف في المدينة.

وردد المشاركون هتافات تندد بسياسات الحكومة، متهمين الشرطة بإهمال المجتمع العربي والتواطؤ مع الجريمة المنظمة، ومطالبين بتحرك جدي وفوري لوضع حد لحالة الانفلات والعنف.

وكان قد قُتل الشاب مصطفى أبو لسان من سكان مدينة يافا، في الثلاثينيات من عمره، ظهر اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة في مدينة حولون، وسط البلاد.