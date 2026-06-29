"قتل وليس انتحارا": اعتقال رجل من الرملة بشبهة قتل ابنه

تشتبه الشرطة في إقدام رجل من مدينة الرملة على قتل ابنه يوم 15 أيار/ مايو الماضي، وذلك بعدما كانت قد فتحت تحقيقا بالملف بناء على شبهة الانتحار كسبب لوفاة الشاب.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر، الإثنين، رجلا في الخمسينيات من عمره من مدينة الرملة بشبهة الضلوع في قتل ابنه قبل شهر ونصف.

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وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقا بالملف يوم 15 أيار/ مايو الماضي، عندما تلقت بلاغا حول العثور على شاب في العشرينيات من عمره وقد فارق الحياة، وفي حينه كان الاشتباه لديها يدور حول انتحاره.

وبحسب ما جاء في بيان الشرطة، فإنه مع تقدم التحقيق وبناء على جمع القرائن والأدلة، تعزز الاشتباه بأن الحديث يدور عن جريمة قتل.

وفي أعقاب ذلك، عُرض الأب المشتبه به على المحكمة التي مددت اعتقاله حتى يوم 7 تموز/ يوليو المقبل على ذمة التحقيق وبناء على طلب الشرطة.

ووفقا للاشتباه، فإن الأب أطلق النار على رأس ابنه في غرفته، وقد عثر على السلاح في المكان. فيما أفاد المشتبه به في التحقيق معه بأن باب غرفة ابنه كان مقفلا من الداخل، وفي المقابل تعتزم الشرطة جمع شهادات أخرى بشأن ما حدث؛ بحسب ما أورد موقع "واللا".

وقد نقلت جثة الضحية إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير من أجل كشف ملابسات الوفاة، إلا أن تقرير المعهد لم يصدر بعد.