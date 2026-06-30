إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من سطح مبنى في نتانيا

أُصيب عامل، يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، بجروح خطيرة وغير مستقرة، إثر سقوطه من سطح مبنى أثناء عمله في مدينة نتانيا، حيث نُقل إلى المستشفى بعد تلقيه العلاج الأولي في مكان الحادث.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

أُصيب عامل، يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، ظهر اليوم الثلاثاء، بجروح خطيرة وغير مستقرة، إثر سقوطه من سطح مبنى أثناء عمله في شارع "حشمونائيم" بمدينة نتانيا.

وأفاد اتحاد الإنقاذ (إيحود هتسلاه)، بأن طواقمه الطبية هرعت إلى المكان وقدمت للمصاب العلاج الأولي، قبل نقله إلى مستشفى "لنيادو" لاستكمال العلاج.

وقال المسعفون، إن المعلومات الأولية في موقع الحادث تشير إلى أن العامل سقط من سطح المبنى خلال تأدية عمله، مؤكدين أنه نُقل إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة وغير مستقرة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.