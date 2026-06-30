الطيبة: وقفة احتجاجية ضد مخططات المصادرة والهدم على شارع 444

وقفة احتجاجية نظّمتها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين على شارع 444، رفضًا لمخططات المصادرة والهدم ومكب النفايات، وبمشاركة أهالي الطيبة ومتضامنين، وسط دعوات لتخطيط عادل يحمي الأرض والمسكن ويضمن حق التطور والبناء.

نظّمت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين، مساء أمس الإثنين وقفة احتجاجية إلى جانب خيمة الاعتصام والتصدي على شارع 444 في الطيبة، رفضًا لما وصفه المشاركون بـ"المخططات العنصرية" التي تستهدف أراضي المدينة وتهدد مستقبل سكانها، وتشمل مشاريع هدم ومصادرة وإقامة مكب للنفايات وشق شارع التفافي.

وشهدت الوقفة مشاركة العشرات من أهالي الطيبة، إلى جانب متضامنين من المجتمع اليهودي، في رسالة اعتبرها المنظمون تأكيدًا على اتساع دائرة الرفض لهذه السياسات وتعزيز التضامن مع مطالب السكان.

ورفع المشاركون شعارات ولافتات عبّرت عن رفض قاطع لمخططات المصادرة والهدم، وطالبت بـتخطيط عادل يتيح للمدينة التطور والبناء، بدلًا من سياسات التضييق والاقتلاع، كما شددوا على رفض إقامة مكب للنفايات على أراضي الطيبة، واعتراضهم على مسار شارع 444 الالتفافي، مطالبين بتوسعة الشارع القائم كبديل.

وأكد المشاركون أن الطيبة "موحّدة في مواجهة سياسات الهدم والمصادرة"، مشددين على أن الأرض تمثل هوية المدينة وحقًا وجوديًا لا يمكن التفريط به، وأن أي مساس بها ينعكس مباشرة على استقرار العائلات ومستقبل الأجيال القادمة.

وفي ختام الوقفة، دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين إلى مواصلة الحراك الشعبي وتصعيد النضال الجماهيري، حتى وقف هذه المخططات، مؤكدة أن "سهل الطيبة لأهالي الطيبة"، وأنهم سيواصلون الدفاع عنه بكل الوسائل الشعبية المشروعة.