العليا تخفض حكم السجن بحق طارق دعور من عكا عاما كاملا

قررت المحكمة العليا قبول استئناف الدفاع وتخفيض عقوبة السجن بحق طارق دعور، من مدينة عكا، من أربع سنوات ونصف إلى ثلاث سنوات ونصف.

قبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به المحامي محمد حاج، وقررت تخفيض مدة السجن المفروضة على موكله طارق دعور، من مدينة عكا، بمقدار عام كامل.

وكان دعور، المعتقل منذ نحو عام ونصف في ملف أمني بتهمة "التواصل مع عميل أجنبي"، قد حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف.

وبعد نظر المحكمة العليا في الاستئناف وسماع مرافعات هيئة الدفاع، قررت تقليص العقوبة إلى ثلاث سنوات ونصف بدلًا من أربع سنوات ونصف.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أصدرت، في آذار/ مارس 2025، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات ونصف بحق طارق دعور من مدينة عكا، بعد إدانته بتهمة "التخابر مع عنصر من حركة حماس في قطاع غزة".

ووفق ملف القضية، ادعت النيابة أن "دعور واصل التواصل مع ذلك الشخص رغم امتناعه عن تنفيذ عمليات أو تجنيد آخرين"، وهي القضية التي أفضت لاحقًا إلى تقديم استئناف أمام المحكمة العليا، التي قررت تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات ونصف.

وكانت عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد اعتقلت، في منتصف كانون الثاني/ يناير 2024، دعور من عكا.

كما سبق أن اعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية دعور وأبعدته عن المسجد الأقصى المبارك في القدس أكثر من مرة.