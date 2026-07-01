مصرع شخص جراء تعرضه للغرق في نهريا

انتشل شخص من مياه البحر في نهريا وكان بلا نبض أو تنفس، ولم يكن أمام الطاقم الطبي الذي نقل إليه سوى إقرار وفاته.

لقي شخص مصرعه جراء تعرضه للغرق في أحد شواطئ نهريا بمنطقة الجليل الغربي، ليل الثلاثاء – الأربعاء.

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وأفادت "نجمة داود الحمراء"، بأن شخصا نقل بواسطة الشرطة البحرية إلى طاقمها في نهريا، وقد كان بلا علامات حياة ما اضطر إلى إعلان وفاته في المكان.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إنه "التقينا بالشرطة البحرية التي انتشلت الرجل من المياه، وكان بلا نبض وتنفس، إذ أجرينا له الفحوص الطبية اللازمة، لكن لم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.