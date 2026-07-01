8 قتلى منذ مطلع الأسبوع.. مقتل شابين من بسمة طبعون وشفاعمرو في جريمتين منفصلتين

تتواصل موجة العنف في المجتمع العربي بوتيرة مقلقة، بعدما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، إثر سلسلة من جرائم إطلاق النار التي شهدتها عدة بلدات.

قُتل شابان في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم الأربعاء، في مدينة شفاعمرو، وقرية بسمة طبعون في منطقة الجليل شمالي البلاد.

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وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع الجاري، في ظل استمرار موجة العنف والجريمة التي تشهدها البلدات العربية.

جريمة إطلاق نار تودي بحياة شاب من بسمة طبعون في الياجور

قُتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما من بلدة بسمة طبعون، صباح اليوم، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء وجوده داخل سيارة في موقف سيارات بمجمع تجاري في منطقة الياجور.

مكان جريمة القتل في موقف للسيارات في منطقة الياجور (الإسعاف)

وقالت الشرطة، في بيان، إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة فور تلقيها بلاغًا عن إطلاق النار، فيما أعلن الطاقم الطبي وفاة الشاب في المكان متأثرا بإصابته. وأضافت الشرطة أنها تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن.

مقتل الشاب علي كمال سواعد من شفاعمرو

قُتل الشاب علي كمال سواعد، ويعمل سائق حافلة، فجر اليوم، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم العنف التي تشهدها البلدات العربية.

المرحوم علي كمال سواعد

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" بأنه في تمام الساعة 5:47 صباحا، تلقى مركز الطوارئ في منطقة الكرمل بلاغًا عن إصابة رجل في مدينة شفاعمرو.

وأضاف أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، حيث عثرت على شاب يبلغ من العمر 24 عاما فاقدا للوعي ويعاني من إصابات نافذة خطيرة. وبعد إجراء الإسعافات اللازمة، أُعلن عن وفاته في المكان.

وقال طاقم الإسعاف الذي وصل إلى موقع الجريمة: "وجدنا المصاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات نافذة بالغة في أنحاء جسده. أجرينا له الفحوصات الطبية، لكن إصاباته كانت حرجة للغاية، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة تحقيقا في جريمة إطلاق النار في شفاعمرو، وأسفرت عن مقتل الشاب سواعد.

ووفقا للشرطة فإن قواتها هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وشرعت بعمليات تمشيط بحثا عن المشتبه بهم، بالتوازي مع مباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة من المكان.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، فيما تعمل الشرطة على كشف خلفية الجريمة وظروف وقوعها، ورجحت أن تكون الخلفية جنائية، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.

8 قتلى في موجة عنف منذ مطلع الأسبوع

شهدت البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري موجة جديدة من جرائم العنف، أسفرت عن مقتل 8 أشخاص في سلسلة من حوادث إطلاق النار وتفجير المركبات التي وقعت في عدة مناطق.

ففي مدينة قلنسوة، قتل شخصان في جريمة إطلاق نار، بينما لقي شاب مصرعه وأصيب طفله بجروح إثر تفجير مركبة في مدينة يافا.

وفي جريمة أخرى، قتل شاب من يافا بعد انفجار سيارة مفخخة في مدينة حولون، فيما أسفر إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

139 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 139 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، وسط اتهامات للحكومة الإسرائيلية والشرطة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء حوادث إطلاق نار، بينما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة بسبب فشلها في الحد من نشاط منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى مرتكبي العديد من الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي يعمق الشعور بانعدام الأمن ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا عاما بعد عام.