لائحة اتهام في جريمة قتل باسل فرعوني بالناصرة: المستهدف كان شخصا آخر

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد ثلاثة متهمين، بينهم شاب (18 عامًا)، في جريمة قتل باسل فرعوني (21 عامًا) بالناصرة، بعد أن أظهرت التحقيقات أنهم أطلقوا النار عليه عن طريق الخطأ، معتقدين أنه الشخص الذي كانوا يخططون لقتله.

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة ضد ثلاثة أشخاص، بينهم شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، نسبت إليهم تهمة قتل الشاب باسل فرعوني (21 عامًا)، الذي قُتل بإطلاق نار داخل مغسلة سيارات في مدينة الناصرة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتستدل لائحة الاتهام إلى أن المتهمين، الذين يشتبه بارتباطهم بعصابة إجرامية، وصلوا إلى مغسلة السيارات بهدف قتل صاحب المكان، إلا أنهم أخطأوا في تحديد هويته، وأطلقوا النار على فرعوني بعدما ظنوا أنه الشخص المستهدف، بسبب حمله خرطوم غسيل أثناء عمله في الموقع.

ووفقًا للتحقيق، غادر المتهمون مكان الجريمة بسيارة باتجاه مدينة أم الفحم، حيث يعتقد أنهم انطلقوا منها قبل تنفيذ العملية.

وأفادت الشرطة بأنها عثرت قرب مسرح الجريمة على سلاح يُشتبه باستخدامه في تنفيذ عملية القتل، إلى جانب قناع ولوحة ترخيص مزيفة، وهي معطيات أسهمت في دفع مجريات التحقيق وكشف هوية المشتبه بهم.

وبحسب الشرطة، فإن اعتقال المتهم البالغ 18 عامًا قاد إلى توقيف المتهمين الآخرين، البالغين 21 و33 عامًا، وهما من سكان منطقة الشمال، وكانا موقوفين أصلا على ذمة قضية مقتل الفتى عزمي غريب (15 عامًا)، التي وقعت في وقت سابق من العام الجاري.

وفي سياق آخر، شهدت منطقة الشمال الليلة الماضية جريمتي قتل منفصلتين؛ إذ قُتل شاب بإطلاق نار في شارع "ههغناه" بمدينة حيفا، فيما أصيب شابان آخران بجروح خطيرة نُقلا على إثرها إلى مستشفى "رمبام". وبعد ساعات، قُتل رجل في الثلاثينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الرينة، بينما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين.