إصابة شخصين بجروح خطيرة ومتوسطة في تصادم بين مركبتين قرب عين حارود

أصيب رجلان، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم وجاهي بين مركبتين على شارع 716 قرب عين جالوت (عين حارود)، عند أطراف جبل الفقوعة - الجلبوع في مرج ابن عامر.
وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي لمصاب يبلغ من العمر 43 عامًا، يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب رجل (65 عامًا) بجروح في البطن، ووصفت حالته بالمتوسطة.
حادث الطرق قرب عين حارود— موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026
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ونُقل المصاب البالغ 43 عامًا بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج، بينما أُحيل المصاب الآخر بسيارة إسعاف إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
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