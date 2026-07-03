إصابة شخصين بجروح خطيرة ومتوسطة في تصادم بين مركبتين قرب عين حارود

أُصيب رجلان، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، إثر تصادم بين مركبتين على شارع 716 قرب عين حرود، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب رجلان، أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم وجاهي بين مركبتين على شارع 716 قرب عين جالوت (عين حارود)، عند أطراف جبل الفقوعة - الجلبوع في مرج ابن عامر.

وأفادت طواقم الإسعاف بأنها قدمت العلاج الأولي لمصاب يبلغ من العمر 43 عامًا، يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، ووصفت حالته بالخطيرة، فيما أصيب رجل (65 عامًا) بجروح في البطن، ووصفت حالته بالمتوسطة.

حادث الطرق قرب عين حارود

للتفاصيل: https://t.co/Pah9xpEyxC pic.twitter.com/RrMuyboVcY — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026

ونُقل المصاب البالغ 43 عامًا بواسطة مروحية إسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج، بينما أُحيل المصاب الآخر بسيارة إسعاف إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.