تمديد اعتقال 7 مشتبهين إثر جريمة قتل مزدوجة في بقعاثا بالجولان

تمديد اعتقال 7 مشتبهين بينهم أربعة لغاية بعد غد الأحد بينما الآخرون لغاية 7 و9 تموز/ يوليو الجاري، على خلفية جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها مروان أبو شاهين وسعادة سعادة في بلدة بقعاثا بالجولان السوري المحتل.

مددت المحكمة اعتقال 7 أشخاص يشتبه بضلوعهم في جريمة قتل مزدوجة ارتكبت ببلدة بقعاثا في الجولان السوري المحتل، وراح ضحيتها مروان أبو شاهين من بقعاثا وسعادة سعادة من بلدة حرفيش.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها ضبطت "أدلة كثيرة بينها مركبة يشتبه باستخدامها من قبل خلية القتل، بعدما كانت مخبأة في أحد شوارع مدينة كريات شمونة"؛ وفق ما جاء في بيانها.

وذكرت أنه بعد استكمال التحقيق وتحويله إلى تحقيق علني، جرى تمديد اعتقال 4 مشتبهين حتى 5 تموز/ يوليو الجاري، فيما جرى تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة الآخرين للمرة الثانية حتى 7 و9 تموز/ يوليو الجاري.

وتعود جريمة القتل المزدوجة إلى يوم 19 حزيران/ يونيو الماضي، حينما تعرض الرجلان لإطلاق نار استهدف مركبة في ساعات ظهيرة اليوم نفسه، ولم يكن أمام الطواقم الطبية سوى إقرار وفاتهما بعد وقت قصير.