دبورية: إصابة خطيرة لرجل في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة دبورية عن إصابة رجل بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب رجل، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة دبورية، صباح اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابات اخترقت جسده، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقال المضمد هلال عزايزة، إنه "رأينا المصاب وهو بوعيه وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وخلفية الجريمة التي لم تتضح بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة والمستفحلة وغياب أي ردع.