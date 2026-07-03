"لا نزال نعيش ألم فقدان ابني": مظاهرة ضدّ جرائم القتل في يافا وتواطؤ الشرطة

شارك مئات الأهالي بيافا في مسيرة احتجاجية ضد استفحال الجريمة عقب مقتل ثلاثة أشخاص مطلع الأسبوع. واتهم المتظاهرون الحكومة والشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس، وطالبوا بجمع السلاح المنتشر ومحاسبة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب.

شارك المئات من أهالي مدينة يافا والناشطين، الجمعة، في مسيرة احتجاجية ضد استفحال آفة الجريمة في المجتمع العربي، ومقتل شابين وفتى من المدينة، مطلع الأسبوع الجاري، بفارق ساعات معدودة.

وسارت المسيرة في شوارع في المدينة، وصولا إلى منطقة مسجد الجبليّة، حيث شهدت في الختام كلمات لشخصيات اجتماعية وناشطين، وأهالي بعض ضحايا جرائم القتل.

جانب من الهتاف ضدّ الشرطة وتقاعسها عن أداء دورها في محاربة الجريمة المتفشية بالمجتمع العربي، في مظاهرة نُظّمت في مدينة يافا التي فقدت 3 من أبناءها خلال أيام.

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وهتف المشاركون بشعارات منددة بالجريمة والعنف، وتتهم الشرطة والحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحتها، والتواطؤ مع منظمات الإجرام.

مشاركون في المظاهرة

كما رفع المشاركون صورا لضحايا جرائم القتل ورايات سوداء، بالإضافة لحمل توابيت خلال المسيرة.

توابين ترمز إلى ضحايا جرائم القتل

وقالت عمة ضحية جريمة القتل، محمد سقا: "ابن اخي قُتل ظلما، بعدما حاول التدخل لحماية أفراد من عائلته كانوا يتعرضون لإطلاق النار، وما جرى مأساة لا ينبغي أن تتكرر في مجتمعنا".

عمة ضحية جريمة القتل محمد سقا، تتحدّث في يافا عن جريمة مقتله، وهَول وقعها. pic.twitter.com/fiY4g8XYiZ — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026

وتحدثت عن الأثر العميق الذي تركته الجريمة في حياتها، قائلة: "منذ سنوات لا أستطيع المرور في الشارع الذي ارتُكبت فيه الجريمة، ولا حتى النظر إليه من شرفة منزلي، لأن المشهد لا يزال يلاحقني، وأستحضر لحظة الفقد".

بدورها، قالت مها إبراهيم، والدة ضحية جريمة القتل محمد إبراهيم: "لا نزال نعيش ألم فقدان ابني، في ظل التضارب في المعلومات التي تلقتها العائلة عقب الجريمة، في مشهد ووضع يفاقم معاناة ذوي الضحايا".

مها إبراهيم، والدة ضحية جريمة القتل محمد إبراهيم، تتحدث عن صعوبة ما يتكّبده أهالي الضحايا: "لا نزال نعيش ألم فقدان ابني".



للتفاصيل: https://t.co/3QYtgnxKeD pic.twitter.com/MoFjSClgRf — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026

واستهلّ الشيخ عصام سطل كلمته بالإشارة إلى صورة الضحية يعقوب طوخي قائلا إن الجميع يعرف هذه الضحية، مضيفا أن "الضحية قُتل برصاص الشرطة، إلا أن المسؤول عن قتله لم يُحاسب حتى اليوم".

وقال الشيخ سطل إن "السلطات الإسرائيلية تواصل تبرير أفعال الشرطي الذي أطلق النار، في انعكاس يشير إلى أن من يسنّ القانون ويديره هو نفسه المسؤول عن الظلم، ومطلبنا اليوم وهو الحد الأدنى من حقوق المواطنين العرب، بأن يتم جمع السلاح المنتشر الذي يحصد الأرواح".

الشيخ عصام سطل خلال مشاركته بمظاهرة ضدّ الجريمة في يافا وفي المجتمع العربي.

للتفاصيل: https://t.co/3QYtgnxKeD pic.twitter.com/bwbJVMfxaQ — موقع عرب 48 (@arab48website) July 3, 2026

وخلال الأيام الماضية، قُتل الفتى أحمد الجعبري (16 عاما) بعد تعرضه لإطلاق نار، وقُتل إياد غراب جراء تفجير مركبة كان يستقلها في طريقه لتوصيل طفله إلى المدرسة، وقُتل مصطفى أبو لسان بعدها بساعات، بعد تفجير مركبة كان يستقلها في "حولون".