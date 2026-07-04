غرق طفل ببركة سباحة في "حولون" وحالته حرجة

من مكان غرق الطفل (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

تعرض طفل، يبلغ 6 سنوات من العمر، للغرق ببركة سباحة في "حولون" بمنطقة تل أبيب، ووصفت حالته بالحرجة.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للفتى في محاولة لإنقاذ حياته، بعد تلقيه بلاغا عند الساعة 16:07 حول تعرضه للغرق في بركة سباحة، ثم جرى نقله إلى مستشفى "وولفسون" لتلقي العلاج.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن قلب الطفل عاد للنبض بعد عمليات إنعاش متواصلة خضع لها أثناء نقله إلى المستشفى.

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إنه "رأينا الطفل بجانب البركة وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، وفي الأثناء قدم المنقذون عمليات الإنعاش له".

وأضافا "قمنا باستمرار تقديم العلاجات الأولية المنقذة للحياة، ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ونصارع على حياته".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات غرق الطفل.