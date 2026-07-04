وفاة شاب متأثرًا بجراحه ترفع حصيلة جريمة إطلاق النار في حيفا إلى قتيلين

كانت الطواقم الطبية قد أعلنت، ليلة وقوع الجريمة، مقتل شاب في المكان، فيما نُقل شابان آخران إلى مستشفى "رمبام" وهما في حالة حرجة، قبل أن يُعلن اليوم عن وفاة وئام أسامة فيصل متأثرًا بإصابته.

ارتفعت حصيلة ضحايا جريمة إطلاق النار التي شهدتها مدينة حيفا، بعيد انتصاف ليل الأربعاء الماضي، إلى قتيلين، بعد إعلان وفاة الشاب وئام أسامة فيصل، اليوم السبت، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها في الجريمة.

وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت، ليلة وقوع الجريمة، مقتل شاب في المكان، فيما نُقل شابان آخران إلى مستشفى "رمبام" وهما في حالة حرجة، قبل أن يُعلن اليوم عن وفاة وئام أسامة فيصل متأثرًا بإصابته.

الضحية وئام أسامة فيصل

وجاء في بيان نعي العائلة أن "الشاب وئام أسامة فيصل انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت، على أن يُشيّع جثمانه يوم الأحد 5 تموز/ يوليو 2026، فيما سيُعلن لاحقًا عن موعد ومكان الجنازة".

وكانت الشرطة قد باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة فور وقوعها، وذكرت أن إطلاق النار أسفر عن إصابة ثلاثة شبان في العشرينيات من أعمارهم، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرًا، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية.

142 قتيلا وقتيلة منذ مطلع العام

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 142 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار تصاعد الجرائم المنظمة، وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية والشرطة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الظاهرة.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء جرائم إطلاق نار، بينما تتواصل الانتقادات لأداء الشرطة بسبب فشلها في الحد من جرائم منظمات الجريمة، وعدم التوصل إلى مرتكبي العديد من الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي يعمق الشعور بانعدام الأمن، ويؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا عاما بعد عام.