أم الفحم: توقيف 4 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل محمد كساب

اعتقلت الشرطة أربعة مشتبهين من مدينة أم الفحم، للاشتباه بضلوعهم في جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم، وأسفرت عن مقتل محمد كساب وإصابة آخر.

اعتقلت الشرطة، اليوم الأحد، أربعة مشتبهين من مدينة أم الفحم، للاشتباه بضلوعهم في جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في المدينة، وأسفرت عن مقتل محمد محمود جميل كساب، في الثلاثينيات من عمره، وإصابة آخر بجروح.

ووفقا للشرطة فإن "الاعتقالات جاءت عقب تقييم ميداني أجراه قائد اللواء في موقع الجريمة، أعقبه انتشار واسع ومكثف لقوات الشرطة، لا سيما من مركز شرطة أم الفحم، التي نفذت عمليات تمشيط وتحقيق ميداني أسفرت عن توقيف المشتبهين الأربعة".

وأفادت الشرطة بأن "المشتبه بهم أُحيلوا إلى التحقيق، فيما تتواصل أعمال جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضالعين فيها".