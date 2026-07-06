إصابة شاب بجروح خطيرة إثر انزلاق دراجة نارية في حيفا

أُصيب شاب في العشرينيات من عمره، صباح اليوم، بجروح خطيرة إثر انزلاق دراجة نارية كان يقودها على شارع 22 قرب مفترق "آتا شمال" في حيفا. وقد نُقل إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

أُصيب شاب، يبلغ من العمر نحو 20 عامًا، صباح اليوم الإثنين، بجروح خطيرة إثر حادث سير وقع بالقرب من مفترق "آتا شمال" على شارع 22 في مدينة حيفا، بعد أن انزلقت الدراجة النارية التي كان يقودها.

وأفادت طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان بأنها قدمت للمصاب العلاج الأولي، بعد أن تبين أنه يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، فيما وُصفت حالته بالخطيرة.

وجرى نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، حيث أُدخل إلى غرفة الصدمات لاستكمال العلاج.

وبحسب إفادة أحد المسعفين، فإن الشاب كان يعاني من تشوش في الوعي عند وصول الطواقم الطبية، وقد خضع لعمليات تثبيت للإصابات وتضميدها قبل نقله إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.