مصرع طفل إثر تعرضه للدهس في باقة الغربية

توفي الطفل عبد القادر سعيد وتد (13 عامًا) من جت المثلث اليوم الإثنين، متأثرًا بجروح بالغة أصيب بها إثر اصطدام مركبة به أثناء قيادته دراجة كهربائية.

لقي الطفل عبد القادر سعيد عبد القادر وتد (13 عاما) من جت المثلث مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته بجروح بالغة بعد أن صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية.

وسبق أن أفاد د. غانم ساهر، وهو طبيب متطوع في اتحاد الإنقاذ، والمسعفون غانم غانم، وأشرف وتد، وبشرى أبو مخ: "تلقينا بلاغًا يفيد بتعرّض طفل للدهس من قبل مركبة أثناء خروجه من المدرسة وهو يستقل دراجته. قدّمنا له الإسعافات الأولية، وأجرينا عمليات الإنعاش، ثم نُقل بسيارة عناية مكثفة إلى المستشفى وهو في حالة حرجة جدًا، مع مواصلة عمليات الإنعاش خلال نقله".

ضحية الحادث عبد وتد

وذكرت خدمة "نجمة داود الحمراء" أن البلاغ حول الحادث وصل إلى مركز الطوارئ (101) عند الساعة 13:16، حيث هرعت الطواقم الطبية إلى المكان لتقديم العلاج الأولي للمصاب.

وأضافت أن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث، وقدمت العلاج الأولي للطفل، قبل نقله إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، وهو بحالة حرجة ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده.

وقال المسعف نور جمال، إن "الطواقم عثرت على الطفل ملقى إلى جانب المركبة وهو فاقد للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء جسده".

وأضاف أن "أفراد الطاقم باشروا فورًا بعمليات الإنعاش، التي شملت تدليك القلب، والتهوية الاصطناعية، وإعطاء الأدوية، قبل نقله بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى، مع مواصلة محاولات إنقاذ حياته خلال الطريق"، قبل إقرار وفاته.

وفي المقابل، أعلنت "الشرطة أن محققي حوادث السير في منطقة (منشيه) فتحوا تحقيقًا في ملابسات حادث الطرق، الذي وقع بين مركبة خاصة وطفل قاصر كان يقود دراجة كهربائية".

وأضافت الشرطة أن "الطفل أُصيب، بحسب الطواقم الطبية، بجروح حرجة، فيما تواجد أفراد شرطة باقة الغربية ومحققو حوادث السير في موقع الحادث، وشرعوا بجمع الأدلة وفحص ظروف وملابسات وقوعه".