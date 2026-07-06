تجمّع حيفا: التحريض على فاخر بيادسة استمرار لإقصاء التمثيل العربي وإخضاعه لإملاءات اليمين

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي بحيفا، التحريض اليميني ضد تعيين عضو البلدية فاخر بيادسة نائبا للرئيس. واعتبرت سكرتيرة الفرع، الخطوة، اختبار ولاء سياسي، متهمةً رئيس البلدية، يونا ياهف، بالرضوخ لضغوط اليمين، وإقصاء التمثيل العربي.

استنكر التجمع الوطني الديمقراطي – فرع حيفا، الإثنين، التحريض الذي يستهدف تعيين عضو بلدية حيفا، فاخر بيادسة، نائبًا لرئيس البلدية، مؤكدا أنها استمرار لسياسة متواصلة، تهدف إلى إخضاع التمثيل العربي لإملاءات اليمين، وتحويل الوظائف البلدية إلى وظائف مشروطة بالإملاءات، والولاء السياسي.

وأكد التجمع في بيان، أن "ما يجري اليوم، يأتي في سياق متواصل من رضوخ رئيس البلدية، يونا ياهف، لضغوط اليمين العنصري، فمنذ بداية الولاية الحالية، رفض تعيين رجا زعاترة نائبًا للرئيس بسبب مواقفه السياسية، وأقصى المربي شربل دكور من الائتلاف لتمثيله التجمع، ثم عزل سالي عبد بسبب موقفها الرافض للحرب على غزة، واليوم تتكرر المحاولة ذاتها عبر التحريض على تعيين فاخر بيادسة، في محاولة لفرض سقف سياسي على ممثلي المجتمع العربي، بحيث يصبح المنصب مشروطًا بالرضوخ لإملاءات اليمين".

وأضاف التجمع أن "هذا النهج لا يقتصر على تركيبة الائتلاف البلدي، بل يندرج ضمن سياسة متواصلة، مسّت حقوق المجتمع العربي في المدينة، من المس باستقلالية مؤسساته الثقافية والتعليمية، والتضييق على المدارس الأهلية والرسمية، والتمييز في الميزانيات والخدمات المقدمة للأحياء العربية، وصولًا إلى إقصاء التجمع عن إدارة بيت الكرمة، واستبداله بممثل عن اليمين".

عضو بلدية حيفا، فاخر بيادسة

وأشار التجمع إلى أن هذا النهج، "يترافق مع فشل البلدية في التعامل مع أزمة الأمن الشخصي التي يعيشها مجتمعنا، رغم فرض ’ضريبة الأمن’ من دون أي نتائج ملموسة، فضلًا عن الاعتداءات التي مارستها الشرطة البلدية بحق أبناء مجتمعنا، سواء في حادثة الاعتداء على بابا نويل خلال عيد الأعياد، أو الاعتداء على الشاب العربي في شاطئ حيفا".

وأكد التجمع أن "استمرار التحريض على تعيين فاخر بيادسة، رغم اتفاق التناوب داخل الائتلاف، وبعد أن تنازل رجا زعاترة عن النيابة مرتين، يعكس حجم الضغوط التي يمارسها اليمين على رئيس البلدية، ويطرح تساؤلات جدية بشأن ما إذا كان سيكرر رضوخه لهذه الضغوط، كما فعل في محطات سابقة".

وشدد على أن "اشتراط المناصب بالتخلي عن المواقف السياسية، يشكل سابقة خطيرة، تمسّ بالتمثيل الديمقراطي، وتحوّل الوظيفة إلى مشروطة برضا اليمين".

وقالت سكرتيرة التجمع الوطني الديمقراطي – فرع حيفا، د. نسرين شحادة، إن "ما يجري اليوم، هو محاولة لإخضاع ممثلي مجتمعنا لاختبار ولاء سياسي"، مشيرة إلى أن "الشراكة الحقيقية هي التي تحترم ممثلي المجتمع العربي وحقهم في التمسك بمواقفهم".

وأضافت شحادة: "لقد حظي ياهف بدعم واسع من الناخبين العرب، إلا أنه يواصل تقديم التنازلات لليمين العنصري، وآن الأوان لنزع الغطاء عن سياسة الإقصاء، وعن محاولات فرض معايير الولاء السياسي على ممثلي جمهورنا".