بئر المكسور: مصرع شاب بعدما صدمته مركبة شرطة على شارع 77

تكشف المعطيات الأولية أن سلسلة من الأحداث المتعاقبة انتهت بوفاة شاب من بئر المكسور على شارع 77، فيما تواصل الشرطة التحقيق لتحديد جميع ظروف الحادث وكيفية تطوره، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

لقي الشاب أحمد جمال سماعنة (22 عاما) من بلدة بئر المكسور، مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لحادث دهس على شارع 77 بالقرب من مفرق الخلادية "هموفيل".

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ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث حاولت تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أنها أقرت وفاته متأثرا بإصاباته البالغة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

وأوضح المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أن بلاغا ورد إلى مركز الطوارئ 101 عند الساعة 00:36، يفيد بتعرض أحد المشاة للدهس.

وعند وصول الطواقم الطبية إلى المكان، عثرت على الشاب فاقدا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من جسده، لتعلن وفاته في المكان بعد الفحوصات الطبية.

وقال طاقم الإسعاف الذي وصل إلى مكان الحادث إن المصاب كان ملقى على جانب الطريق في حالة حرجة للغاية، وإن شدة إصاباته لم تترك أمام الطاقم الطبي أي إمكانية لإنقاذ حياته، ما اضطرهم إلى إقرار وفاته.

التحقيقات الأولية تكشف تفاصيل مصرع شاب على شارع 77

وكشفت نتائج التحقيق الأولية في حادث الطرق المميت الذي وقع خلال ساعات الليل على شارع 77، بين مفرق هموفيل ومفرق الزرازير، أن الضحية، وهو شاب من بئر المكسور، تعرض لحادث سير أثناء قيادته مركبته في الاتجاه المؤدي إلى هموفيل.

وبحسب التحقيقات، غادر الشاب مركبته عقب الاصطدام، وأثناء محاولته الابتعاد عن موقع الحادث تجاوز حاجز الأمان وقفز إلى المسار المقابل، حيث صدمته مركبة تابعة للشرطة كانت تمر في المكان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أُعلن على إثرها عن وفاته.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، ترجل السائق من مركبته عقب الاصطدام، وأثناء محاولته الابتعاد عن موقع الحادث تجاوز الحاجز الواقي وقفز إلى المسار المقابل، حيث صدمته دورية تابعة للشرطة كانت تمر في المكان، ما أدى إلى وفاته.

وأضافت الشرطة في بيانها أن قوات من لواء الشمال ووحدة المرور، إلى جانب محققي حوادث السير، وصلت إلى موقع الحادث وباشرت التحقيق للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.