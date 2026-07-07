بلدية كفر قرع تتجه للإبقاء على ضريبة الأرنونا دون زيادة في عام 2027

قررت إدارة بلدية كفر قرع عدم رفع نسبة ضريبة المسقفات (الأرنونا) لعام 2027، مع الاكتفاء بتطبيق التحديث التلقائي الإلزامي الذي تفرضه وزارة الداخلية، على أن يُعرض القرار على المجلس البلدي للمصادقة خلال جلسته المقبلة.

أعلنت بلدية كفر قرع أن إدارتها قررت عدم رفع نسبة ضريبة المسقفات (الأرنونا) لعام 2027، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي يواجهها السكان وأصحاب المصالح التجارية، مع الاكتفاء بتطبيق التحديث التلقائي الإلزامي الذي تفرضه وزارة الداخلية بموجب القانون.

وأوضحت البلدية أن هذا التحديث لا يُعد قرارًا من المجلس البلدي، وإنما هو إجراء قانوني إلزامي لا تملك السلطة المحلية صلاحية إلغائه أو تعديله.

وأكدت البلدية أن قرارها يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وسعيها إلى التخفيف من الأعباء المالية المفروضة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن المقرر أن يُعرض هذا التوجه على المجلس البلدي خلال جلسته المقبلة، للمصادقة على الإبقاء على نسبة ضريبة الأرنونا لعام 2027 دون أي زيادة، باستثناء التحديث التلقائي المنصوص عليه قانونًا.