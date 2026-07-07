طمرة: حداد وإضراب عام الأربعاء وتظاهرة الجمعة إثر قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء

أعلن عن الحداد والإضراب العام في طمرة الأربعاء باستثناء المؤسسات والنشاطات التربوية، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرة يوم الجمعة احتجاجا على جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء وتنديدا بتقاعس وتواطؤ الشرطة.

أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في المدينة ليل الثلاثاء – الأربعاء، عن الحداد والإضراب العام الأربعاء، واستثنيت منه المؤسسات والنشاطات التربوية، وذلك احتجاجا على جريمة قتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجاء التي ارتكبت ظهر الثلاثاء في صالون الحلاقة الذي يملكه الضحية.

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وجاء في بيان مشترك لها، أن "هذه الجريمة النكراء ليست حادثا معزولا، بل تأتي في سياق سياسة خطيرة من الإهمال والتواطؤ الرسمي، حيث تواصل الحكومة والشرطة تقاعسهما عن القيام بواجبهما في مكافحة الجريمة، الأمر الذي يجعل منهما شريكا في استمرار نزيف الدم الذي يحصد أبناء مجتمعنا يوما بعد يوم".

وقالت "أمام هذا المصاب الجلل واستمرار شلال الدم في مجتمعنا، واستباحة المحلات التجارية، البيوت، المؤسسات وغيرها، نعلن عن الخطوات التالية:

أولا، يوم غد يوم حداد في مدينة طمرة، وإضراب عام يشمل مختلف مرافق الحياة باستثناء المؤسسات والنشاطات التربوية.

ثانيا، الدعوة إلى المشاركة الحاشدة في تشييع المرحوم، وتحويل الجنازة إلى مسيرة غضب جماهيرية تؤكد رفضنا لاستباحة دمائنا، وتطالب بوضع حد لهذه الجرائم.

ثالثا، يوم الجمعة، مباشرة بعد صلاة الجمعة، سننظم تظاهرة احتجاجية، وسيتم الإعلان عن مكانها وتفاصيلها بعد انتهاء مراسم الجنازة".

ودعت البلدية واللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب في طمرة، الأهالي إلى أوسع مشاركة في جميع الفعاليات، "تأكيدا على وحدتنا، ورفضا لسياسة التقاعس والتواطؤ، وتمسكا بحقنا الطبيعي في الأمن والأمان والحياة الكريمة"؛ بحسب ما جاء في بيانها.