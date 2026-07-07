وقفة احتجاجية في حيفا تزامنًا مع جلسة محاكمة رجا إغبارية

توافد العشرات، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة المركزية في حيفا للمشاركة في وقفة احتجاجية تزامنًا مع جلسة محاكمة القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، رفضًا لملاحقته القضائية.

من الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزيةفي مدينة حيفا، رفضًا لملاحقة القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته.

وشارك في الوقفة العشرات من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية، الذين رفعوا لافتات تطالب بوقف ملاحقة إغبارية، كُتب على بعضها: "لن ترهبنا اعتقالاتكم" و"الحرية لرجا إغبارية"، إلى جانب صور له.

وأُدخل قسم من المتضامنين مع أغبارية إلى قاعة المحكمة، بينما مُنع القسم الآخر من الدخول وبقي خارج القاعة.

ويُحاكم إغبارية على خلفية لائحة اتهام قدمتها النيابة العامة عام 2018، نسبت إليه فيها تهمتي "التحريض على الإرهاب" و"تأييد تنظيم إرهابي"، وذلك استنادًا إلى عشرة منشورات نُشرت على صفحته في موقع "فيسبوك".

ويتولى الدفاع عن إغبارية مركز "عدالة" الحقوقي، من خلال المحامي د. حسن جبارين والمحامية هديل أبو صالح.