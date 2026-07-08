إصابة شاب بجروح خطيرة إثر حادث دراجة نارية ذاتي في حيفا

أُصيب شاب (25 عامًا)، الليلة الماضية، بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث سير ذاتي أثناء قيادته دراجة نارية في مدينة حيفا، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أُصيب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، الليلة الماضية، بجروح خطيرة إثر حادث سير ذاتي وقع أثناء قيادته دراجة نارية في شارع "ليئون بلوم" بمدينة حيفا.

وأفاد "اتحاد الإنقاذ" بأن طواقمه هرعت إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وقال المسعف شلومي فيدر، نائب رئيس فرع حيفا في اتحاد الإنقاذ، والمسعف أفيئيل أزولاي، إن "الشاب تعرض للإصابة بعد أن انزلقت دراجته النارية، ما أسفر عن إصابته بجروح في أطرافه"، مضيفين أن "الطواقم الطبية قدمت له العلاج الميداني، قبل نقله إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالخطيرة".