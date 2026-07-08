المحكمة تقترح استبدال السجن بالعمل للجمهور بحق رجا إغبارية بسبب وضعه الصحي

اقترحت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، استبدال السجن الفعلي بالعمل لصالح الجمهور بحق القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية (74 عامًا)، على خلفية وضعه الصحي الصعب وتقدمه في السن، وذلك خلال استكمال جلسات محاكمته.

رجا إغبارية (في وسط الصورة) بالمحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

اقترح قاضي المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة العمل لصالح الجمهور بدلًا من السجن الفعلي بحق القيادي في حركة أبناء البلد رجا إغبارية (74 عامًا)، وذلك في أعقاب وضعه الصحي الصعب وتقدمه في السن.

وجاء اقتراح القاضي خلال استكمال جلسة الاستماع في ملف إغبارية، التي بدأت أمس الثلاثاء في المحكمة المركزية بحيفا، حيث ترافع عنه طاقم مؤسسة "عدالة" الحقوقية، ممثلًا بالمحامي د. حسن جبارين.

وأشار القاضي إلى إمكانية اعتماد بديل للعقوبة بعد عرض إغبارية على ضابط سلوك للكبار، إلى جانب دراسة التقارير الطبية المتعلقة بحالته الصحية والتطورات الأخيرة.

واستمعت المحكمة، لليوم الثاني على التوالي، إلى مرافعات طاقم الدفاع، إضافة إلى شهادة إغبارية أمام القاضي والنيابة العامة.

وتحدث إغبارية خلال شهادته عن فترة اعتقاله الإداري التي بدأت في تموز/ يوليو عام 2025، وعن ظروف احتجازه في السجون الإسرائيلية، شارحا تعرضه للتعذيب والتنكيل، من بينها كسر خمسة من أضلاعه أثناء وجوده في معتقل مجيدو، إلى جانب حرمانه من الأدوية والعلاج وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة من قبل سلطة السجون الإسرائيلية.

وأشار إغبارية إلى أنه بعد إطلاق سراحه توجه لإجراء فحوصات طبية في منطقة الكسور الناتجة عن الاعتداء، وفق قوله، حيث تبيّن إصابته بمرض جديد نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له خلال فترة وجوده في السجن.

كما تطرق إلى مسيرته السياسية والاجتماعية، ودوره في تأسيس حركة أبناء البلد، إضافة إلى عمله في مجال التربية والتعليم في مدينة أم الفحم، حيث قال إنه خرّج أجيالًا عديدة خلال عقود من عمله في السلك التعليمي.

وطالب إغبارية المحكمة بعدم إعادته إلى السجن في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى تدهور وضعه الصحي منذ تسريحه العام الماضي.

ويُحاكم إغبارية على خلفية لائحة اتهام قُدمت ضده عام 2018، إثر نشر عشرة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر منصة "فيسبوك"، نسبت إليه النيابة العامة فيها تهم "التحريض على الإرهاب" و"تأييد تنظيم إرهابي".