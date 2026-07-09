اجتماع طارئ في رهط رفضا لزيارة محتملة لسوكوت: "مدارسنا ليست ساحة للاستفزازات"

قررت بلدية رهط إغلاق المدارس والمؤسسات التربوية أمام أي نشاط تربوي أو جماهيري وعدم تواجد الطواقم فيها، رفضا لزيارة استفزازية محتملة لعضو الكنيست تسفي سوكوت لعدد من مدارس المدينة يوم الأحد المقبل.

قررت بلدية رهط خلال اجتماع طارئ وبالتشاور مع لجنة أولياء أمور الطلاب المحلية واللجنة الشعبية، إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية في المدينة يوم الأحد المقبل أمام أي نشاط جماهيري أو تربوي، بالإضافة إلى عدم تواجد الطواقم في المدارس، رفضا لزيارة محتملة لعضو الكنيست ورئيس لجنة التربية والتعليم والرياضة تسفي سوكوت إلى عدد من المدارس.

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وقالت بلدية رهط في بيان لها، إنها تتابع ما يتم تداوله بشأن نية سوكوت القيام بزيارة إلى عدد من مدارس المدينة، في خطوة رأت أنها استفزازية ولا تخدم مصلحة جهاز التربية والتعليم ولا أبناء رهط. وأضافت أن "مدارسنا هي مؤسسات تربوية تعنى بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لأبنائنا، وليست ساحة للاستفزازات أو لتصفية الحسابات السياسية".

وأكدت أنها ستتعامل مع هذا الموضوع بحكمة ومسؤولية، ولن تمنح أي جهة فرصة لجر المدينة إلى مواجهات أو مظاهرات تخدم أجندات سياسية على أمن الطلاب واستقرار المدارس. وأشارت إلى أنها ستواصل العمل بكل مسؤولية للحفاظ على النظام العام وصون كرامة المدينة وأهلها، وحماية المسيرة التعليمية من أي محاولات للمساس بها.

ودعت بلدية رهط المواطنين إلى التحلي بضبط النفس والالتزام بالهدوء وعدم الانجرار وراء أي استفزاز، وإفساح المجال للجهات المختصة للتعامل مع الموقف بما يحفظ مصلحة المدينة.

وقالت إنه "وبعد التداول (في الاجتماع)، تقرر إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية في المدينة يوم الأحد خلال يوم الزيارة المتوقعة، وعدم تنظيم أي نشاط تربوي أو جماهيري، إضافة إلى عدم تواجد الطواقم الإدارية والسكرتارية وموظفي الصيانة والحراسة في المدارس".

وأكدت أن "هذه الزيارة لا تخدم المنظومة التعليمية ولا مصالح طلاب المدينة، وإنما تعد زيارة ذات طابع استفزازي وتحمل أهدافا سياسية ودعائية، خاصة أنها تتم دون أي تنسيق مع قيادة المدينة أو الجهات التربوية المختصة".