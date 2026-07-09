عائلة جعصوص لا تزال تنتظر تحرير جثمان ابنها... والده: الشرطة أعدمته رغم علمها بحالته النفسية

قال والد الضحية سامي جعصوص من اللد، إن الشرطة أعدمت ابنه رغم علمها بحالته النفسية وتلقيه العلاج بانتظام بمستشفى للصحة النفسية، في وقت لا تزال العائلة تنتظر تحرير جثمانه المحتجز وترفض تقييدات الشرطة.

لا تزال عائلة الضحية سامي جعصوص (29 عامًا) من مدينة اللد، تنتظر تحرير جثمان ابنها الذي أعدم برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن، إذ وعلى الرغم من أنه كان يعاني من حالة صحية ونفسية موثقة إلا أن عناصر الشرطة أقدمت على إعدامه.

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وتفرض الشرطة الإسرائيلية على العائلة تقييدات في كل ما يتعلق بمراسم الدفن، ومن بينها تقييد عدد المشاركين بحيث لا يتخطى 50 شخصًا، ودون غسل أو الصلاة على جثمان ابنها أو إلقاء نظرة الوداع عليه في المقبرة ودفنه مباشرة، وهو ما ترفضه العائلة الثكلى.

ونصبت العائلة الثكلى خلال الأيام الأخيرة، خيمة اعتصام في ساحة المسجد العمري الكبير في المدينة للمطالبة بتحرير الجثمان، وسرعان ما اعترضت الشرطة عليها وطالبت بإزالتها وكافة اللافتات التي علقت عليها.

وقال والد الضحية، أحمد جعصوص، في حديث لـ"عرب 48"، إن "ابني سامي كان يعاني من اضطرابات نفسية مزمنة، ويتلقى العلاج بانتظام في مستشفى ’بئر يعقوب’ للصحة النفسية، وهذا الأمر كان معروف تمامًا لدى جهاز الشرطة التي زارت منزلنا. وبدلا من التعامل مع حالته كحالة مرضية قامت بإعدامه".

والد الضحية سامي جعصوص من اللد لـ"عرب 48": الشرطة أعدمت ابني رغم علمها بحالته النفسية وتلقيه العلاج بانتظام في مستشفى للصحة النفسية، ونرفض تقييداتها لتحرير الجثمان التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية والكرامة الإنسانية ولا يقبلها عقل



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/VCr0xuZmQ3 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 9, 2026

وأضاف "قمنا بنصب خيمة في البداية لتلقي التعازي، وكان من المفترض أن نتسلم الجثمان عقب التوقيع على أوراق التشريح في معهد الطب العدلي (أبو كبير)، إلا أن الشرطة بدأت بالمماطلة والتعنت، ورفضت تحرير الجثمان إلا بعد الامتثال لشروطها المشددة، من بينها: أن يتم الدفن بعد الساعة العاشرة ليلا، وبمشاركة لا تتعدى 50 شخصًا فقط، مع منع الصلاة عليه في المسجد، ومنع توديع الأهل له في المقبرة مباشرة، بالإضافة إلى اشتراط تفكيك خيمة الاعتصام قبل التسليم".

الضحية سامي جعصوص

وأكد الوالد الثاكل رفض العائلة لهذه الشروط "جملة وتفصيلا كونها تتنافى مع الشريعة الإسلامية والكرامة الإنسانية ولا يقبلها عقل، لذلك نحن اليوم في الخيمة حتى يتم تحرير الجثمان، إذ أن الشرطة اعترضت أيضًا على اللافتات التي قمنا بتعليقها على خيمة الاعتصام والتي تطالب بتحرير الجثمان".

حديث مراسل "عرب 48" أمير بويرات من خيمة الاعتصام والعزاء في اللد حيث لا تزال عائلة جعصوص تنتظر تسليمها جثمان ابنها سامي الذي أعدم برصاص الشرطة الأسبوع الماضي من أجل دفنه في وقت تفرض الشرطة تقييدات وشروط ترفضها العائلة الثكلى pic.twitter.com/rZlTn4fWu5 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 9, 2026

وأشار جعصوص إلى تقديم التماس من قبل مركز "عدالة" الحقوقي، حيث قال "قمنا بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، للمطالبة بتحرير الجثمان من دون قيد أو شرط، ولا نزال ننتظر قرار المحكمة".

كما تطرق إلى التناقض في روايات الشرطة، قائلا إن "الشرطة حاولت في الساعات الأولى إعطاء الجريمة صبغة أمنية قبل أن تتراجع وتدعي أنها جنائية، وقد زار رئيس المخابرات منزلها في يوم الجريمة وقام بتفتيشه، وعقب اطلاعه على كيس الأدوية والملفات الطبية الرسمية التي وثقت مغادرة سامي للمستشفى النفسي في اليوم نفسه، قال ’نحن متأسفون، كان هناك خطأ في هذا الموضوع’، ولكن اعتذاره جاء متأخرا بعد إعدام ابني".