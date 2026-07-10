أهالي اللد يواصلون الاعتصام للمطالبة بتحرير جثمان ضحية رصاص الشرطة جعصوص

يطالب أهالي اللد وعائلة الضحية سامي جعصوص بتحرير جثمان ابنها الذي تحتجزه الشرطة منذ إعدامه قبل 10 أيام في المدينة، وترفض تقييدات وشروط الشرطة التعجيزية وتصر على أن إكرام الميت دفنه ولها الحق في الصلاة عليه وتوديعه.

يواصل أهالي اللد الاعتصام في الخيمة التي نصبت أمام المسجد العمري الكبير في المدينة منذ نحو 10 أيام، وذلك للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص (29 عامًا) الذي أعدم برصاص الشرطة الإسرائيلية في المدينة قبل 10 أيام، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن قبل أن تبدل روايتها لاحقا وتفرض تقييدات على العائلة الثكلى مقابل تسليمها جثمان ابنها.

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ولا يزال جثمان الضحية جعصوص محتجزا من قبل السلطات الإسرائيلية، وترفض الشرطة تسليمه للعائلة، إلا بشروطها التعجيزية من بينها: عدم إقامة صلاة جنازة عليه، وتسليمه في المقبرة ودفنه مباشرة، إلى جانب عدم إقامة بيت عزاء أو توديعه في المنزل.

لافتة مطالبة بتحرير جثمان الضحية: "إكرام الميت دفنه"

وعلقت على خيمة الاعتصام لافتات تطالب بتحرير جثمان جعصوص، وكتب على بعضها: "الشهيد سامي جعصوص، أعدمتم وحجزتم نطالب تحرير الجثمان، إكرام الميت دفنه"، "حق العائلة وداع فقيدها"، "حق العائلة الصلاة على ابنها".

وكان من المفترض أن تنظم اليوم مظاهرة احتجاجية في الساحة مقابل المسجد العمري الكبير، إلا أنه جرى إلغائها بسبب وفاة قريبة الضحية، مع الإبقاء على خيمة الاعتصام. فيما نظم النشاط الاحتجاجي اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية العرب.

وطالب المشاركون بالاعتصام بتحرير جثمان جعصوص، الذي كان يعاني من اضطرابات نفسية وكان معروفا لدى الشرطة والمؤسسات الصحية.

وقال عضو اللجنة الشعبية في اللد محمد أبو شريكي، لـ"عرب 48"، إنه "نستمر في فعاليات خيمة الاعتصام في المدينة وذلك احتجاجًا على مواصلة السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص، من دون شروط تعجيزية كما تفرضها الشرطة".

اللد: حديث عضو اللجنة الشعبية محمد أبو شريكي من خيمة الاعتصام المطالبة بتحرير جثمان ضحية رصاص الشرطة سامي أحمد جعصوص الذي أعدم قبل 10 أيام



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/C14unuQyp1 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 10, 2026

وأوضح أن "اللجنة الشعبية وأهالي المدينة توجهوا إلى الشرطة بهدف تحرير الجثمان، إلا أن مطلب الأهالي قوبل بشروط تعجيزية وضعتها الشرطة أمام عائلة الفقيد، وهي شروط غير مقبولة علينا جميعا، وإذ نطالب بتحرير الجثمان فورًا لإنهاء معاناة العائلة المستمرة في خيمة الاعتصام منذ عشرة أيام".

وتحدث أبو شريكي عن التوجه إلى القضاء، حيث قال "توجهنا إلى القضاء عبر مركز ’عدالة’ الحقوقي ومحام خاص، ونحن نأمل أن تصدر المحكمة قرارا يقضي بتسليم الجثمان خلال الفترة القريبة لأن إكرام الميت دفنه، والشاب باعتراف الشرطة لم يرتكب أي عملية قومية".

الضحية سامي جعصوص

وتطرق إلى ممارسات الشرطة، قائلا "إنها تتعامل مع الأهالي وكأنهم ’مجرمون’، بينما تتناسى مسؤوليتها المباشرة عن مقتل الشاب سامي جعصوص، حيث قدمت ادعاءات باطلة وعارية عن الصحة، واحتجاز الجثمان هو إجراء غير قانوني ويفتقر إلى المعايير الإنسانية والأخلاقية".

وختم أبو شريكي حديثه بالقول "سننظم خطوات واحتجاجات شعبية، إذ كان من المفترض أن تنظم وقفة احتجاجية اليوم، إلا أنه تقرر تأجيلها نظرا لتزامنها مع حالة وفاة أخرى في المدينة، وهي خالة والد الشهيد جعصوص".