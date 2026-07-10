الطيبة: 4 مصابين بينهم طفلان وامرأة بحالة خطيرة جرّاء حريق في منزل

أصيب أربعة أشخاص، بينهم أم وطفلاها وصفت حالاتهم بالخطيرة، إثر حريق اندلع بمبنى سكني في مدينة الطيبة، حيث نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في السيطرة على النيران وإجلاء العالقين، فيما باشرت السلطات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

أسفر حريق، اندلع صباح اليوم الجمعة، في مبنى سكني بمدينة الطيبة، عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة وُصفت حالاتهم بالخطيرة.

وقال طاقم طبي وصل إلى موقع اندلاع الحريق، إنه تلقى بلاغا "عن حريقٍ اندلع في منزل بمدينة الطيبة، ويُقدّم المسعفون العلاج الطبي، ويحيلون أربعة مصابين إلى مستشفيَي ’مئير’ و’بيلينسون’".

وذكر البيان أن "من بينهم: ثلاثة في حالة خطيرة، هما طفلان، وامرأة في الثلاثين من عمرها تقريبًا، وشخص واحد في حالة متوسطة".

وقالت "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، إن "فرق الإطفاء والإنقاذ أنهت عمليات البحث داخل المبنى، ولم يتم العثور على أي أشخاص عالقين آخرين".

وأضافت أنه "تم إنقاذ أربعة مصابين من المبنى، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم، وبحسب مسؤولين طبيين، تم إجلاء أم وطفليها في حالة خطيرة، بينما أُصيب شخص آخر بإصابة متوسطة".

ولفت البيان إلى أن "عناصر الإطفاء سيطروا على الحريق، ويواصلون عملياتهم لإخماده نهائيا، وإزالة الدخان، والتحقيق في ملابساته".

قرب المنزل الذي اندلع فيه الحريق

وقبل ذلك، ذكر بيان صادر عن "سلطة الإطفاء والإنقاذ"، أن طواقم الإطفاء والإنقاذ التابعة للواء المركز، وصلت إلى المكان، بعد تلقي بلاغ حول وجود أشخاص عالقين داخل المبنى.

وتمكنت الطواقم حتى الآن من تخليص ثلاثة أطفال من الشقة، حيث جرى نقلهم لتلقي العلاج الطبي من قبل الجهات الطبية المتواجدة في المكان.

وواصلت فرق الإطفاء أعمال المسح والبحث داخل المبنى، قبل العثور على شخص آخر، فيما لم تُعرف حتى الآن ملابسات اندلاع الحريق.