مصرع شاب في حادث سير مروّع على شارع 90

لقي شاب (25 عامًا) مصرعه، فجر اليوم، في حادث سير مروّع بين مركبة وشاحنة على شارع 90 قرب "المجلس الإقليمي للعربة الوسطى"، فيما أُعلنت وفاته في المكان متأثرًا بإصاباته البالغة.

لقي شاب، يبلغ من العمر نحو 25 عامًا، مصرعه، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروّع وقع بين مركبة وشاحنة على شارع 90، بالقرب من "المجلس الإقليمي للعربة الوسطى"، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لخدمة "نجمة داود الحمراء" بأنها وصلت إلى المكان وعثرت على الشاب فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات بالغة ومتعددة في أنحاء جسده، واضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

وقال مسعف إنه "عثرنا على شاب في العشرينيات من عمره فاقدًا للوعي ويعاني من إصابات خطيرة جدًا في مختلف أنحاء جسده، بعد أن كان ضالعًا في حادث سير بالغ الخطورة. أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، لكن للأسف كانت إصاباته بالغة ولم يكن أمامنا سوى إعلان وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.