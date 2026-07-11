أم الفحم: وقفة منددة بتواطؤ السلطات والشرطة مع الجريمة وضد قانون تقييد الأذان

نظمت وقفة احتجاجية في أم الفحم تنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المستفحلة والمنظمة في المجتمع العربي، وضد قانون تقييد الأذان العنصري.

شارك العشرات من أهالي أم الفحم، مساء السبت، في وقفة احتجاجية تنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المستفحلة والمنظمة في المجتمع العربي، وضد قانون تقييد الأذان العنصري.

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ونظمت الوقفة الاحتجاجية على الدوار الأول في المدينة ضمن سلسلة من الفعاليات والاحتجاجات التي تنظمها اللجنة الشعبية، ورفع المشاركون فيها لافتات تطالب السلطات الإسرائيلية بعدم التواطؤ مع الجريمة المنظمة والعمل على كبحها، بالإضافة إلى عدم ممارسة القمع الديني من خلال قانون يستهدف الأذان.

أم الفحم: وقفة منددة بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المستفحلة والمنظمة بالمجتمع العربي وضد قانون تقييد الأذان العنصري... التفاصيل مع مراسل "عرب 48" أمير بويرات pic.twitter.com/Cq2Se0yooW — موقع عرب 48 (@arab48website) July 11, 2026

وكتب على بعض اللافتات: "صوت الأذان أقوى من العنصريين"، "دمنا ليس أقل احمرارا من الدم اليهودي"، "الصمت يمنح المجرمين قوة".

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد، لـ"عرب 48"، إنه "نقف اليوم ضد العنف والجريمة المنظمة وضد القانون العنصري في كل ما يتعلق برفع الأذان، وهو ما يثبت أن هذه الدولة كل يوم لديها شيء جديد يؤكد عنصريتها وكراهيتها لباقي الأديان والشعوب".

أم الفحم: رئيس اللجنة الشعبية محمد محاميد يتحدث لـ"عرب 48" خلال الوقفة المنددة بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية مع الجريمة المستفحلة والمنظمة بالمجتمع العربي وضد قانون تقييد الأذان



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/qpFa06q49B — موقع عرب 48 (@arab48website) July 11, 2026

وأضاف أن "انتشار الجريمة في مجتمعنا سببه تواطؤ السلطات الرسمية مع الجريمة المنظمة في مجتمعنا، وأيضا تسريبات السلاح من قبل الجيش. هذا السلاح هو من يغذي هذه الجريمة في ظل تقاعس السلطات عن مكافحتها".