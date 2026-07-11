مصرع رجل غرقا في أسدود

تعرض رجل للغرق في أحد شواطئ أسدود جنوبي البلاد، وقد جرى انتشاله من المياه وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، ما اضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان.

لقي رجل، في الخمسينيات من عمره، مصرعه جراء تعرضه للغرق في أحد شواطئ أسدود جنوبي البلاد، مساء السبت.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وأفاد بانتشال رجل من مياه البحر وإجراء عمليات إنعاش له، بيد أنه جرى إقرار وفاته في المكان.

وقال براميديك ومضمد من الطاقم الطبي، إنه "رأينا رجلا وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس بعد انتشاله من المياه وإجراء منقذين بالشاطئ عمليات إنعاش له، وقد واصلنا تقديم العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش له إلا أنه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات غرق الرجل.