مصرع شابة و6 إصابات في حادث طرق على شارع 6 قرب الطيبة

أسفر حادث طرق وقع على شارع 6 قرب مدينة الطيبة عن مصرع شابة وإصابة 6 أشخاص بينهم شابان وصفت حالتهما بالخطيرة والمتوسطة، بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

لقيت شابة، في العشرينيات من عمرها، وأصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة جراء حادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع 6 قرب مدينة الطيبة؛ ليل الجمعة – السبت.

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وأقرت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" وفاة شابة في مكان الحادث، وقدمت العلاجات الأولية لستة مصابين وصفت حالة أحدهم (21 عاما) بالخطيرة وآخر (30 عاما) بالمتوسطة، بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

من مكان حادث الطرق على شارع 6 قرب مدينة الطيبة الذي أسفر عن مصرع شابة وإصابة 6 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة



التفاصيل: https://t.co/tNq9GeuiYV pic.twitter.com/uKPq5IyvGB — موقع عرب 48 (@arab48website) July 10, 2026

وقال مضمدان من الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب بين عدة مركبات، إذ رأينا شابة بجانب الشارع وهي فاقدة للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانت من إصابات بالغة الخطورة في جسدها، وقد أجرينا لها الفحوص الطبية لكن إصاباتها كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتها".

وأضافا "في المقابل قدمت طواقم أخرى علاجات منقذة للحياة ونقلت 6 مصابين إلى المستشفى بينهم شابان بحالة خطيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى 4 آخرين وصفت حالتهم بالطفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" الأخيرة، أن 219 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.