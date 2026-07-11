يافا: إنعاش شاب جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة يافا عن إصابة شاب (32 عاما) بجراح وصفت بالحرجة، إذ كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وجرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.

من مكان الجريمة (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

أصيب شاب، يبلغ 32 عاما من العمر، بجراح وصفت بالحرجة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا؛ مساء السبت.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للشاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "وولفسون" وهو بحالة حرجة.

يافا: من مكان الجريمة التي أسفرت عن إصابة شاب (32 عاما) بجراح وصفت بالحرجة



التفاصيل: https://t.co/bE8dr5sQ9R pic.twitter.com/RelbH4kHAn — موقع عرب 48 (@arab48website) July 11, 2026

وقال مضمدون من الطاقم الطبي، إنه "رأينا المصاب على الأرض وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية بضمنها الإنعاش ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.