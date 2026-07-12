أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرستي النجاح وابن سينا

تصدّى أهالي رهط وأعضاء اللجنة الشعبية لمحاولة عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت دخول مدرستي النجاح وابن سينا في المدينة، احتجاجًا على زيارته ورفضًا لوجوده داخل المؤسسة التعليمية.

تصدّى عدد من أهالي رهط وأعضاء اللجنة الشعبية، اليوم الأحد، لمحاولة عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت اقتحام مدرستي النجاح وابن سينا في المدينة، حيث تجمّعوا في المكان لمنع دخوله والتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة.

أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرسة النجاح @arab48website https://t.co/ejr57fFTiX pic.twitter.com/FlcnypcFBO — موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026

وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، لـ"عرب 48"، إن "عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت شخص غير مرغوب فيه في رهط، ولا أهلاً ولا سهلاً به. جاء بشكل استفزازي وهمجي من أجل الإعلام والدعاية الانتخابية، ولم يكن هدفه سوى البحث عن مشهد يستغله لتحقيق مكاسب سياسية أمام جمهوره".

أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرسة النجاح @arab48website https://t.co/ejr57fFTiX pic.twitter.com/IJiEBGRDA3 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026