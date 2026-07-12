أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرستي النجاح وابن سينا

تصدّى عدد من أهالي رهط وأعضاء اللجنة الشعبية، اليوم الأحد، لمحاولة عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت اقتحام مدرستي النجاح وابن سينا في المدينة، حيث تجمّعوا في المكان لمنع دخوله والتعبير عن رفضهم لهذه الزيارة.
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أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرسة النجاح @arab48website https://t.co/ejr57fFTiX pic.twitter.com/FI0AqW5UP6— موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026
وأفادت مصادر محلية أن الأجواء شهدت توترًا في محيط المدرسة، وسط حضور الأهالي واللجنة الشعبية التي أكدت معارضتها لأي محاولة لاستفزاز الطلاب والمجتمع المحلي.
أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرسة النجاح @arab48website https://t.co/ejr57fFTiX pic.twitter.com/FlcnypcFBO— موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026
وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، لـ"عرب 48"، إن "عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت شخص غير مرغوب فيه في رهط، ولا أهلاً ولا سهلاً به. جاء بشكل استفزازي وهمجي من أجل الإعلام والدعاية الانتخابية، ولم يكن هدفه سوى البحث عن مشهد يستغله لتحقيق مكاسب سياسية أمام جمهوره".
أهالي رهط واللجنة الشعبية يتصدّون لمحاولة سوكوت اقتحام مدرسة النجاح @arab48website https://t.co/ejr57fFTiX pic.twitter.com/IJiEBGRDA3— موقع عرب 48 (@arab48website) July 12, 2026
وأضاف القريناوي: "تعاملنا مع هذا الاقتحام بحكمة ومسؤولية، بالتنسيق بين البلدية واللجنة الشعبية ولجنة الآباء، وحرصنا على ألا نمنحه فرصة الحصول على لقطة يدغدغ بها مشاعر مناصريه أو يستثمرها في حملاته السياسية، ولذلك لم ننجرّ إلى الاستفزاز الذي كان يسعى إليه".
وعن الاقتحام، قال القريناوي: "استمر دخوله نحو نصف ساعة، ووصل إلى بوابتي مدرستي النجاح وابن سينا، رغم أن المدارس في عطلة صيفية ولم يكن فيها أي طلاب، وخرج دون أن يحقق أيًا من أهدافه".
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