إصابة شابين بجروح خطيرة في حادث سير ذاتي بحيفا

أُصيب شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة، فجر اليوم، إثر حادث سير ذاتي وقع في شارع "أرلوزوروف" بمدينة حيفا، ونُقلا إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

من مكان الحادث في حيفا، فجر اليوم (تصوير "اتحاد الإنقاذ")

أُصيب شابان، يبلغان من العمر نحو 20 عامًا، بجروح خطيرة، فجر اليوم الأحد، إثر حادث سير ذاتي وقع في شارع "أرلوزوروف" بمدينة حيفا.

وأفاد "اتحاد الإنقاذ - لواء الشمال"، بأن طواقم الإسعاف التابعة له قدّمت العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، بعد أن اصطدمت المركبة التي كانا يستقلانها بحاجز على جانب الطريق.

وقال نائب رئيس فرع حيفا في اتحاد الإنقاذ، شلومي فيدر، والمسعف شلومو غروس، إن "الحديث يدور عن حادث سير ذاتي، أسفر عن إصابة شابين بجروح خطيرة، وقد جرى نقلهما إلى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.