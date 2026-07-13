إصابة خطيرة لراكب دراجة نارية في حادث تصادم قرب مفرق حطين

أصيب راكب دراجة نارية، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بالخطيرة إثر حادث طرق وقع اليوم الإثنين) على شارع 77 بالقرب من مفرق قرية حطين المهجرة، يالقرب من طبرية.
وأفاد الناطق بلسان "اتحاد الإنقاذ - لواء الشمال"، أن طواقمه الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في مكان الحادث، قبل نقله إلى مستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج، وسط وصف حالته بالخطيرة.
وقال المسعفون من وحدة الدراجات النارية، إن "الحادث وقع بين مركبة ودراجة نارية، وإن المصاب عانى من إصابات وجروح جراء الاصطدام، حيث عملت الطواقم على تقديم العلاج الأولي له قبل إخلائه إلى المستشفى".
وفتحت الشرطة ملف للتحقيق في ملابسات الحادث.
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