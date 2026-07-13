بلدية حيفا تغلق عددا من الشواطئ خلال العطلة الصيفية بسبب تلوث مياه البحر

أغلقت بلدية حيفا، اليوم، عددا من شواطئ المدينة أمام المستجمين، عقب إعلان وزارة الصحة رصد تجاوزات في فحوصات جودة مياه البحر.

أعلنت بلدية حيفا، صباح اليوم الإثنين، إغلاق شاطئ "الطلاب"، وشاطئ "دادو" في المنطقة المحاذية لمحطة الإنقاذ رقم 6، وشاطئ "دادو" المركزي قرب محطة الإنقاذ رقم 5، وشاطئ "زمير" قرب محطة الإنقاذ رقم 2 (بما في ذلك بركة الأطفال)، إضافة إلى شاطئ "بات غاليم".

وأوضحت البلدية أن "قرار الإغلاق جاء بناءً على إخطار من وزارة الصحة، وذلك عقب رصد نتائج غير مطابقة للمعايير في فحوصات جودة مياه البحر".

وتشهد شواطئ حيفا بين الحين والآخر قرارات إغلاق مؤقتة تصدرها وزارة الصحة والسلطات المحلية، إثر رصد ارتفاع في مستويات التلوث البكتيري في مياه البحر، وغالبًا ما يرتبط ذلك بتصريف مياه الصرف الصحي أو جريان مياه الأمطار إلى البحر.

ويُعاد فتح الشواطئ بعد ظهور نتائج فحوصات تؤكد عودة جودة المياه إلى المستويات المسموح بها.