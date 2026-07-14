إصابة مُسنة بجروح خطيرة في جريمة عنف بسولم

أصيبت امرأة (74 عامًا) بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر جريمة عنف في بلدة سولم بمنطقة مرج ابن عامر، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

أصيبت مُسنة (74 عامًا) بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضها لجريمة عنف في بلدة سولم بمنطقة مرج ابن عامر.

وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغًا عن إصابة امرأة داخل البلدة، حيث هرعت إلى المكان وقدمت لها العلاج الأولي، قبل نقلها إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، وهي بحالة خطيرة إثر إصابة نافذة تعرضت لها.

وقال المضمد في طاقم الإسعاف، مئير موشيه، إن "أفراد الطاقم وصلوا إلى المكان برفقة قوات الشرطة، وعثروا على المصابة وهي بوعي كامل، لكنها كانت تعاني من إصابة نافذة في جسدها"، مضيفًا أن "الطاقم باشر بتقديم الإسعافات الأولية لها قبل نقلها بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

وفي أعقاب الحادثة، باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن، حتى الآن، عن تنفيذ أي اعتقالات أو عن تفاصيل تتعلق بخلفية الحادث وهوية الضالعين.