المحكمة تقلص شهرا من مدة الاعتقال الإداري بحق الناشط تامر خليفة

تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط السياسي تامر خليفة من أم الفحم بشهر واحد بعد تمديدها مؤخرا لمدة 3 شهور، حيث من المقرر أن يتم الإفراج عنه في نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.

جانب من المتضامنين مع خليفة في المحكمة، اليوم ("عرب 48")

قلصت المحكمة المركزية في حيفا اليوم، الثلاثاء، مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط السياسي تامر خليفة من أم الفحم من 3 شهور إلى شهرين، وذلك بعدما جرى تجديد الاعتقال الإداري بحقه في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

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وبذلك من المتوقع أن يتحرر خليفة في 30 آب/ أغسطس المقبل، في حال لم يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه مرة أخرى، كما حصل في السابق.

الناشط والمعتقل الإداري تامر خليفة

وتواجد في المحكمة عددا من المتضامنين مع خليفة إلى جانب عائلته، وقد سمح قاضي المحكمة للعائلة بإلقاء التحية على ابنها.

ويترافع عن خليفة كل من طاقم "ميزان" الحقوقي ممثلا بالمحامي عمر خمايسي، وطاقم "عدالة" الحقوقي ممثلا بالمحامية هديل أبو صالح.

تقليص مدة الاعتقال المفروضة على الناشط السياسي تامر خليفة من أم الفحم بشهر واحد بعد تمديد اعتقاله عدة مرات آخرها كانت لمدة 3 شهور... التفاصيل مع مراسل "عرب 48" أمير بويرات pic.twitter.com/pNiwNOXfjl — موقع عرب 48 (@arab48website) July 14, 2026

وقال المحامي عمر خمايسي، لـ"عرب 48"، إن "القاضي قلص اليوم مدة الاعتقال الإداري بحق خليفة بشهر واحد، ومن المتوقع أن تنتهي مدة الاعتقال في نهاية آب/ أغسطس المقبل. نأمل أن يعود إلى عائلته وتحديدا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها المعتقلون والأسرى".

وأضاف أن "تامر يمثل حالة من حالات الاعتقالات الإدارية التعسفية في مجتمعنا العربي، لأنه في الحالة الطبيعية يجب أن تقدم لائحة اتهام، وعلى كل متهم أن يدافع عن نفسه بوضوح وشفافية، ولكن في حالات الاعتقال الإداري يستند القاضي إلى مواد سرية لا نراها نحن كطاقم دفاع".

المحامي عمر خمايسي من مؤسسة "ميزان" يتحدث لـ"عرب 48" بعد تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الناشط تامر خليفة من أم الفحم بشهر واحد



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/iI4WdiFYzk — موقع عرب 48 (@arab48website) July 14, 2026

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد وقع على أمر الاعتقال الإداري يوم 25 آذار/ مارس، وذلك بعد أسبوع من إحالته إلى الحبس المنزلي، بعدها جرى تقليص شهرين من المدة لتصبح 4 شهور، وبعد انتهاء المدة جددت السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور إضافية، قبل أن يتم تقليص المدة اليوم بشهر واحد لتصبح شهرين.

يشار إلى أن خليفة خسر جزءا من وزنه في أعقاب الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى في السجون الإسرائيلية، وبضمنها شح الطعام والتعذيب المستمر.