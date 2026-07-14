تحذير من استهلاك منتجات "طحينة الجمل" لاحتوائها على السالمونيلا

وزارة الصحة تطالب بعدم استهلاك منتجات "طحينة الجمل" بعد العثور على بكتيريا السالمونيلا، محذّرة من أن منتجات الشركة أُدخلت من دون تصاريح وفي ظروف إنتاج غير خاضعة للرقابة.

حذّرت وزارة الصحة الإسرائيلية من استهلاك منتجات "طحينة الجمل"، بعدما أظهرت فحوص مخبرية وجود بكتيريا السالمونيلا في عبوتين من منتجات الشركة المتداولة في الأسواق.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، فإن البكتيريا اكتُشفت خلال أعمال رقابة دورية وأخذ عينات نفذتها دائرة الغذاء التابعة للوزارة من نقاط تسويق المنتجات.

وأفادت الوزارة بأن التحذير يشمل عبوة "طحينة بيضاء من أجود أنواع السمسم" بوزن كيلوغرام واحد، من إنتاج مصنع "طحينة الجمل"، وتحمل تاريخ إنتاج آذار/ مارس 2026، وتاريخ صلاحية حتى آذار/ مارس 2027.

كما يشمل التحذير المنتج ذاته بوزن 500 غرام، ويحمل تاريخ إنتاج نيسان/ أبريل 2026، وتاريخ صلاحية حتى نيسان/ أبريل 2027. وطلبت الوزارة من الجمهور عدم استهلاك المنتجين.

وذكرت الوزارة أن جميع منتجات الشركة أُدخلت إلى إسرائيل "بصورة غير قانونية ومن دون التصاريح المطلوبة"، وأنها صُنعت في ظروف غير معروفة ومن دون رقابة، ما يجعل شروط إنتاجها وسلامتها موضع شك.

وأوضحت أن الإصابة ببكتيريا السالمونيلا قد تسبب الحمى والإسهال، الذي قد يكون مصحوبًا بالدم في بعض الحالات، إلى جانب الغثيان والقيء وآلام البطن.

وأضافت أن الإصابة قد تؤدي، في حالات نادرة، إلى مضاعفات صحية، فيما ترتفع المخاطر لدى الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في جهاز المناعة.

وحذّرت من أن البكتيريا قد تتسبب لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.