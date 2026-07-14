جمعية حقوق المواطن تحذر من اقتطاع 532 مليون شيكل من الخطة الخمسية للمجتمع العربي

حذّرت جمعية حقوق المواطن من أن اقتطاع مئات ملايين الشواكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي وتحويلها إلى الشرطة وجهاز "الشاباك" لن يسهم في مكافحة الجريمة، بل سيؤدي إلى تعميق أسبابها الاجتماعية والاقتصادية.

جانب من المشاركين في مظاهرة ضد العنف والجريمة في طمرة، 10 تموز 2026 ("عرب 48")

طالبت جمعية حقوق المواطن الحكومة الإسرائيلية بعدم المصادقة على اقتراح يقضي باقتطاع 532.4 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية لتقليص الفجوات في المجتمع العربي، وتحويلها إلى الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحت عنوان مكافحة الجريمة والعنف.

وأكدت الجمعية، في توجهها إلى الحكومة، أن مكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي تستوجب خطة مهنية وشاملة ومستدامة، لكنها لا يمكن أن تتم على حساب الميزانيات المخصصة للتعليم والتشغيل والإسكان والبنى التحتية والسلطات المحلية وتطوير الاقتصاد في البلدات العربية.

وشددت على أن هذه الميزانيات تشكل أداة أساسية لمعالجة الأسباب البنيوية التي تغذي انتشار الجريمة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة ونقص الفرص أمام الشباب وأزمة السكن وضعف الخدمات العامة، معتبرة أن تقليصها سيؤدي إلى نتائج عكسية ويعمّق الأزمة بدلاً من معالجتها.

وأضافت الجمعية أن الاستثمار في المجتمع العربي يشكل جزءًا أساسيا من مكافحة الجريمة، من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والحد من نفوذ منظمات الإجرام.

كما حذّرت من تحويل مئات ملايين الشواكل إلى جهاز الشاباك، معتبرة أن مكافحة الجريمة المدنية ليست من صلاحياته القانونية، وأن إشراكه في هذا المجال، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب، يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والمساواة والحق في الإجراءات القانونية العادلة، ويكرس التعامل الأمني مع المجتمع العربي.

ودعت الجمعية الحكومة إلى تمويل خطط مكافحة الجريمة من الميزانيات المخصصة لإنفاذ القانون، من خلال خطة مهنية وشفافة وخاضعة للرقابة، مع الحفاظ على ميزانيات الخطة الخمسية وتسريع تنفيذها، مؤكدة أن الأمن الشخصي يتحقق عبر شرطة مهنية وفعالة، ومحاسبة منظمات الإجرام، والاستثمار طويل الأمد في تطوير المجتمع العربي، وليس عبر تقليص ميزانيات التنمية أو توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية.