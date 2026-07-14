طمرة: البلدية تستنكر طرد فتيات قاصرات من متنزه في "مسغاف" وتطالب بمحاسبة المسؤولة

أدانت بلدية طمرة ما وصفته بـ"الاعتداء العنصري" على مجموعة من الفتيات القاصرات من المدينة في متنزه ببلدة "موريشت" التابعة لمجلس "مسغاف" الإقليمي، مطالبةً بمحاسبة المسؤولة عن الحادثة وتقديم اعتذار رسمي للفتيات وعائلاتهن.

استنكرت بلدية طمرة، ما وصفته بـ"الحادثة العنصرية الخطيرة" التي تعرضت لها مجموعة من الفتيات القاصرات من المدينة، خلال تواجدهن في متنزه عام ببلدة "موريشت" التابعة للمجلس الإقليمي "مسغاف"، مطالبةً بإدانة واضحة للحادثة ومحاسبة المسؤولة عنها.

وبحسب بيان البلدية، توجهت امرأة إلى الفتيات أثناء جلوسهن في المتنزه، وطالبتهن بمغادرة المكان، مهددةً باستدعاء الشرطة وقوات الأمن لإخراجهن، في تصرف اعتبرته البلدية "عنصريًا ومهينًا"، يمس بكرامة الفتيات وحقهن في التواجد بالأماكن العامة دون تمييز أو ترهيب.

وأكدت البلدية أن "كرامة بنات طمرة وأمنهن خط أحمر"، مشددة على أن المتنزهات والأماكن العامة ليست حكرًا على فئة دون أخرى، وأنها ترفض أي ممارسات تمييزية تستهدف المواطنين على خلفية هويتهم أو انتمائهم.

وأوضحت البلدية أن رئيسها، موسى أبو رومي، تواصل فور انتشار توثيق الحادثة مع رئيس المجلس الإقليمي مسغاف، داني عبري، كما وجهت إليه رسالة رسمية تطالب باتخاذ خطوات واضحة لمعالجة القضية.

وأضافت أن البيان الذي نشره مجلس مسغاف حتى الآن "لا يرقى إلى مستوى خطورة الحادثة"، مطالبة بإدانة صريحة، ومحاسبة المرأة التي قامت بالتصرف، وتقديم اعتذار رسمي للفتيات وعائلاتهن، إلى جانب اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت بلدية طمرة أنها ستواصل متابعة القضية حتى استنفاد جميع الإجراءات اللازمة، معتبرة أن "الصمت على العنصرية يساهم في تكريسها".