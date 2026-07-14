مصرع شابين من أبو قرينات في حادث طرق مروّع بالنقب

لقي الشابان عُدي أحمد سلامة أبو قرينات ومحمد علي سلامة أبو صبيّح، من قرية أبو قرينات في النقب، مصرعيهما إثر حادث طرق مروّع وقع عند مفرق عرعرة النقب، مساء أمس.

لقي الشابان عُدي أحمد سلامة أبو قرينات ومحمد علي سلامة أبو صبيّح، من قرية أبو قرينات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، مصرعيهما إثر حادث طرق مروّع وقع عند مفرق عرعرة النقب، جنوبي البلاد، مساء أمس الإثنين.

وعُرف من بين الضحايا الشاب عُدي أحمد سلامة أبو قرينات، فيما تبين أن الضحية الثانية هو الشاب محمد علي سلامة أبو صبيّح، وهو جار الفقيد عُدي وصديقه.

وخلف الحادث حالة من الحزن والأسى في قرية أبو قرينات، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابساته للوقوف على أسباب وقوعه.

ويضاف الحادث إلى سلسلة حوادث الطرق الدامية التي تشهدها البلاد، والتي أسفرت منذ بداية العام الجاري عن مصرع 91 شخصًا من المجتمع العربي، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب معطيات جمعية "ضوء أخضر" - (أور ياروك)، فإن "المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل، بينما تصل نسبتهم من مجمل الوفيات في حوادث الطرق منذ بداية العام إلى نحو 40%، أي ضعف نسبتهم السكانية".

وأظهرت البيانات أن 223 شخصًا لقوا مصرعهم في حوادث طرق منذ مطلع عام 2026، من بينهم 15 شخصًا من المجتمع العربي خلال شهر حزيران/ يونيو وحده.