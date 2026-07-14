مصرع شاب من حرفيش إثر سقوطه في جبال الألب

لقي الشاب علم الدين أمل فارس (32 عامًا) من قرية حرفيش في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه إثر سقوطه في جبال الألب، وفق ما أُعلن مساء أمس.

لقي الشاب علم الدين أمل فارس (32 عامًا) من قرية حرفيش في منطقة الجليل، شمالي البلاد، مصرعه إثر سقوطه خلال تواجده في جبال الألب على المنطقة الحدودية بين سويسرا وإيطاليا، مساء أمس الإثنين.

ووفق المعلومات الأولية، فقد تعرض فارس لحادث سقوط في المنطقة الجبلية، ما أدى إلى وفاته في المكان. ولم تُعرف بعد الملابسات الكاملة للحادث، فيما تتابع الجهات المختصة إجراءاتها، إلى جانب العمل على استكمال ترتيبات نقل جثمانه إلى البلاد.

ويخيّم الحزن على قرية حرفيش عقب انتشار نبأ مصرع الشاب، وسط تعازي واسعة لعائلته وأقاربه.