النقب: وفاة طفلة من كسيفة غرقًا في فندق بشرم الشيخ

وفاة طفلة تبلغ نحو عامين من بلدة كسيفة في النقب، إثر غرقها في مسبح فندق بمدينة شرم الشيخ، فيما تُستكمل الإجراءات لنقل جثمانها.

لقيت طفلة تبلغ من العمر نحو عامين من بلدة كسيفة في النقب، مصرعها، مساء الثلاثاء، إثر غرقها في مسبح فندق بمدينة شرم الشيخ المصرية.

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وبحسب بيان صادر عن منظمة صحية إسرائيلية، فقد ورد بلاغ قرابة الساعة الحادية عشرة ليلًا بشأن غرق الطفلة، قبل نقلها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاتها.

وأفاد البيان بأن الطواقم المختصة شرعت، فور تلقي البلاغ، في التواصل مع الجهات المعنية في إسرائيل ومصر، بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الطفلة.

وأضاف أن الطواقم تتابع الإجراءات مع السلطات المعنية، إلى جانب مرافقة عائلة الطفلة لنقلها في "أسرع وقت ممكن".

وقال نائب مدير العمليات في المنظمة، "فور تلقي البلاغ، فعّلنا الوحدة الدولية التي تعمل على مدار الساعة في مثل هذه الحالات في أنحاء العالم".

وأضاف: "نحن على تواصل متواصل مع جميع الجهات المعنية، بهدف مساعدة العائلة ونقل الطفلة للدفن، مع الحفاظ على كرامتها وتقديم كل مساعدة مطلوبة للعائلة".